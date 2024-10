Il direttore della Sala stampa Vaticana Matteo Bruni ha parlato pochi istanti fa ai giornalisti fornendo nuovi dettagli sulla morte di Benedetto XVI e sul protocollo che la Santa Sede seguirà per quanto riguarda le esequie del Papa emerito.

"Il Papa emerito è morto stamattina alle 9,34 - ha dichiarato Bruni -. Aveva ricevuto l'unzione degli infermi mercoledì al termine della messa pomeridiana alla presenza delle memores".

"I funerali di Benedetto XVI si celebreranno giovedì 5 gennaio alle ore 9.30 in piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre Francesco. Già da lunedì il corpo del Papa emerito sarà nella basilica di San Pietro per le preghiere e l'ultimo saluto con i fedeli che volessero recarvisi. Presto forniremo maggiori informazioni per l'accesso alla basilica e in merito al funerale".