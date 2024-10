Anche Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo celebra la promozione in Serie A del Cagliari.

Il celebre comico ha condiviso sui social un video dove, riprendendo lo sketch di "Nico e i sardi", esordisce così: "Il Cagliari è in Serie A! Vogliamo dedicargli una pianta? E' il corbezzolo: Sarrabus-Gerrei in sardo. Una pianta vigorosa, particolare, contro le infiammazioni. A Villamassargia si usano radici, fiori e frutti per fare un antinfiammatorio potente. Anche a Urzulei".

"Il Cagliari in Serie A farà il culo a tutti - conclude Giovanni - e si dice 'scippattapaghirrunaldeddu'".