Sono trascorsi tre mesi dal dramma che ha coinvolto la ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti.

La donna è morta suicida dopo la campagna social a seguito di una presunta recensione del suo locale a cui lei aveva risposto e di cui in tanti avevano messo in dubbio in merito a veridicità, tanto che i carabinieri avevano poi interrogato la Pedretti. Poi il tragico epilogo che ha sconvolto tutta l’Italia.

La pizzeria che la donna gestiva, come informa TgCom 24, ha riaperto i battenti sotto la gestione del marito e della figlia e ha cambiato nome, da “Le Vignole”, a “Dal Nello” e sarà unicamente d’asporto.