Giallo a Milano, in un appartamento in via Marinetti. Un giovane di 27 anni di origini brasiliane è stato trovato morto, questa mattina, sul letto con un sacchetto di plastica in viso.

A trovarlo è stato un uomo di 71 anni che lo ospitava in casa da un paio di giorni e con il quale ci sarebbe stato un rapporto sessuale. Insieme avrebbero anche consumato stupefacenti. L'uomo è stato sentito dal pm di turno per cercare di chiarire tutti i particolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi.