Tragedia a Airole, in provincia di Imperia, dove Luigi Ciaccia, 23 anni, è morto folgorato dal phon mentre si asciugava i capelli in bagno.

Il dramma è avvenuto ieri, martedì 12 novembre, quando il giovane, secondo una prima ricostruzione, dopo aver fatto la doccia si è asciugato i capelli mentre aveva i piedi ancora bagnati. Una scarica elettrica gli ha provocato un arresto cardiaco e purtroppo sono stati inutili i soccorsi, allertati dalla madre del ragazzo che ha trovato il figlio riverso sul pavimento.

I carabinieri sono ora a lavoro per accertare come mai non è scattato l’interruttore salvavita, mentre la procura di Imperia sta valutando di disporre l’autopsia sul corpo di Luigi.

La morte tragica e prematura del giovane ha scosso sia la comunità di Ventimiglia, di cui lui e la madre sono originari, sia quella di Airole, dove si erano trasferiti da poco tempo.