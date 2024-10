La morte di Luigi Cossellu, il 28enne di Terracina stroncato dal Covid all’ospedale di Latina, ha suscitato tanto dolore ma anche tanta rabbia, soprattutto tra gli amici del giovane, che vogliono omaggiarlo di un ultimo regalo organizzando una raccolta fondi per sostenere le spese del funerale.

L’iniziativa è partita durante lo scorso weekend sui social: si tratta di una libera offerta da rilasciare presso un bar del posto frequentato dal gruppo, come ha spiegato un’amica del 28enne su Facebook.

Luigi era no vax e negava il virus, tant’è che si era recato in ospedale solo quando aveva iniziato a non respirare più bene e lì si era tolto il casco dell’ossigeno. Nonostante il personale sanitario lo avesse costretto a rimetterlo spiegandogli il rischio che stava correndo, il ragazzo è deceduto in rianimazione. Era ricoverato dal 16 gennaio.

Amante delle moto e della pesca, era un ragazzo con tanti amici che in questo momento non vogliono certo discutere delle scelte prese in merito alla pandemia. Ora si pensa ad un ultimo gesto per un grande amico che era sempre presente al momento del bisogno.

Il padre, anche lui con il Covid, è ancora in gravi condizioni in Terapia Intensiva al Goretti.