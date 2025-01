Tragedia alla vigilia dell'Epifania in una frazione di Gualdo Tadino, a Gaifana, in provincia di Perugia. Questa mattina, i corpi senza vita di una coppia sono stati trovati in casa, a pochi passi dalla caserma dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, sono entrambi giovani. Si ipotizza possa essersi trattato di un omicidio-suicidio da parte dell’uomo, un'ex guardia giurata. L'uomo sarebbe stato trovato sul divano dell'abitazione, mentre la donna sul letto. Lui l'avrebbe colpita sul letto per poi uccidersi sul divano. Il femminicidio-suicidio potrebbe essere stato compiuto con la pistola in dotazione all'uomo, trovata all’interno dell’abitazione.

Una dinamica comunque ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto e coordinati dalla Procura di Perugia.