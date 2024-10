Giornalismo in lutto. Si è spento a 59 anni Franco Lauro, volto noto di Raisport. Il giornalista è stato stroncato da un malore.

Era nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache, è entrato in Rai nel 1984: in 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive e quella invernale di Torino, sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket.