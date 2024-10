Ieri l'ex ministro Giorgia Meloni, deputato e co-fondatrice di Fratelli d'Italia, ha presentato a Bolzano la proposta di legge e la petizione popolare di FdI-An per istituire il 17 marzo come festa nazionale per la celebrazione della proclamazione dell’Unità d’Italia.

Ha visitato il Monumento alla Vittoria e deposto una corona di fiori alla memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. "Non siamo niente senza il sacrificio dei nostri padri. Viva l'Italia", ha detto.

E proprio “Nel giorno in cui da Bolzano chiediamo l’istituzione del 17 marzo come Festa dell’Unità Nazionale, un pensiero di profonda gratitudine va alla Brigata “Sassari”, uno dei più gloriosi reparti dell’Esercito Italiano, che proprio in questi giorni festeggia il 100esimo anniversario della sua costituzione”, ha ricordato Giorgia Meloni. “Dalla I^ Guerra Mondiale agli attuali scenari di conflitto, la Brigata Sassari è sempre stata in prima linea, a difendere gli italiani e l’onore della nostra Patria – ha sottolineato il deputato -. Col ricordare i “Dimonios”, desidero ringraziare tutti gli uomini e le donne delle nostre Forze Armate che, ovunque operino nel mondo, ci fanno sentire fieri di essere italiani. Aioh! Dimonios! Avanti Forza Paris!”, ha concluso Meloni.

