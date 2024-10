Lo scontro social avvento fra Fedez e Mario Giordano è divenuto, come prevedibile, oggetto di discussione politica nelle ultime ore. Il rapper aveva attaccato ieri il giornalista nelle sue Instagram stories accusandolo di aver mandato un'inviata del suo programma "Fuori dal coro" a chiedere ad amici d'infanzia se Fedez sia gay.

Alle accuse del cantante è arrivata la pronta risposta di Giordano: "Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale", ma il rapper ha ribattuto pubblicando la registrazione di una delle chiamate della stessa giornalista che afferma di essere appunto un'inviata del programma condotto da Mario Giordano.

Condividendo le parole di quest'ultimo, che invitava Fedez a "rivolgere altrove" le sue "frasi insolenti", Matteo Salvini ha commentato l'episodio: "Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita", ha commentato il leader della Lega.

Gli attacchi a Fedez sono arrivati anche da altri noti personaggi, dopo che il cantante in una storia successiva ha provocato il giornalista di Fuori dal coro domandando: "Dopo che avete fatto questa inchiesta potete farne una per me? Voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Se lo domandano in tanti secondo me".

"Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi contro Mario Giordano", ha commentato Hoara Borselli, opinionista e conduttrice. "Ma non erano per l'inclusività e per la messa al bando dell'hate speech loro, i guerriglieri dell'arcobaleno?", ha invece twittato il saggista e opinionista Diego Fusaro.