Invitava a casa sua dei bambini tra i 7 e gli 11 anni che frequentavano l’oratorio per “giocare alla Playstation e fare due chiacchiere”, poi abusava sessualmente di loro.

Sei anni e 6 mesi di carcere per don Emanuele Tempesta, ex parroco vicario 32enne del Milanese, accusato di abusi sessuali su almeno 7 minori.

Come riporta Leggo.it, la condanna è stata emanata 2 giorni fa in primo grado dal tribunale di Busto Arsizio, in cui i minori e le rispettive famiglie si sono costituti parti civili.

Come informa Il Giorno, erano tanti i sospetti sugli inviti in casa, poi i bimbi hanno parlato con i genitori confermando le voci sono stati ascoltati con la formula dell’incidente probatorio.

Il parroco aveva già dei precedenti: Tempesta era già stato arrestato, infatti, con successiva custodia cautelare ai domiciliari, nel luglio 2021, mentre era in campeggio con i ragazzi e adolescenti dell'oratorio, sempre con la medesima accusa.

Il sacerdote ha sempre respinto le accuse a suo carico, definendole “infamanti”.