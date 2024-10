“Questa mattina ho vaccinato per il Covid l'amico Gino Paoli che ha sperimentato su di sé il Covid nel 2022, ha avuto grossi problemi respiratori con un quadro veramente grave ed è stato uno dei primi in Liguria ad essere trattato con antivirali e monoclonali. Gino ha la memoria lunga. Spero che possa essere di esempio per altri ultra ottantenni che non si sono ancora vaccinati”. Così con un post sui social Matteo Bassetti.

Il direttore di Malattie infettive all'ospedale policlinico San Martino di Genova ha pubblicato alcune foto mentre somministra il vaccino anti-Covid al cantautore.