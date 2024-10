L’elegante felino, presentato dalla proprietaria Luigina Bertaglia, domenica 30 ottobre, si è aggiudicata l’edizione 2022 dell’esposizione internazionale felina “I gatti più belli del mondo” di Verona.

Ginette proviene dalla Polonia ed è stata adottata nel 2018. Della competizione racconta la sua padrona al Corriere della Sera: «È stata bravissima anche se non ama la confusione. Come tutti i Blu di Russia, è una gatta tranquilla e collaborativa. Adora le coccole e stare a contatto con le persone. Non miagola molto, ma emette dei versetti con cui riesce bene a farsi capire. Per questo la consideriamo parte integrante della nostra famiglia. Il fatto che abbia vinto un premio di tale importanza è stata davvero una gioia».

Fonte foto: Facebook