Andrea Giambruno dal barbiere: addio al ciuffo protagonista dei fuorionda trasmessi nei giorni scorsi da Striscia la Notizia. Il conduttore, dopo aver lasciato la conduzione del programma "Diario del giorno" e dopo essere stato 'scaricato' dalla premier Giorgia Meloni, sua compagna, torna a far parlare di sé per il nuovo look. Giambruno ha sfoltito la chioma di cui tanto andava orgoglioso, come mostrato dal suo hair stylist Gennaro Capasso. "Cambiamenti per il nostro amico", scrive il parrucchiere romano con salone all'Eur.

E' di ieri la notizia dell'addio di Giambruno alla conduzione della sua trasmissione Mediaset. La decisione è arrivata dopo un confronto tra l'azienda e il giornalista, ex compagno della premier Giorgia Meloni, in seguito al vespaio di polemiche scatenato dai fuori onda diffusi da Striscia la Notizia la settimana scorsa.

"Andrea Giambruno, dispiaciuto per l'imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento - si legge in una nota di Mediaset -, ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione in video del programma "Diario del giorno", di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale".

Giambruno dovrà rispondere all'Ordine dei giornalisti delle frasi riportate dal programma di Antonio Ricci. Sono state inviate infatti ben due segnalazioni sul caso: una del Consiglio della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale, l'altra da parte della Commissione pari opportunità (Cpo) della Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) che ha inviato un esposto al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino.