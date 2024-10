Il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis ha rilasciato una lunga intervista all’Adnkronos, parlando in particolare della sua vita privata e del suo percorso di transizione di genere.

Una trasformazione che, ha detto Urtis, “mi ha cambiato radicalmente la vita. Ora piaccio a persone che prima neanche mi guardavano e i miei tantissimi follower invece di giudicarmi mi sostengono con grande affetto. Pensavo che mi avrebbero denigrato, invece è accaduto esattamente il contrario. Non sapevo come avrebbe reagito la gente, ho fatto tanta televisione e ho avuto tante cliniche in Italia, perciò ormai mi conoscono tutti e sapevo che la mia scelta poteva essere oggetto di critiche. Sorprendentemente non è andata così”.

Tornando alla sua trasformazione Urtis spiega che è avvenuta per gradi. “Ho fatto una quarantina di interventi però sono tutte cose abbastanza leggere, anzi, vorrei fare un altro lifting perché vorrei essere un po' più tirato. Sul corpo ho fatto sei liposuzioni perché togliendo il grasso si vede di più il muscolo. Da settembre dello scorso anno mi sono tolto la barba, ho allungato i capelli e ho iniziato a vedere con mio grande stupore che attraevo gli eterosessuali. Quindi mi piaccio così. Ho iniziato a prendere un pò di ormoni femminili ma per ora non intendo operarmi per cambiare sesso e non voglio farmi il seno, poi si vedrà. Oltretutto sono anche felicemente fidanzato - racconta ancora il chirurgo estetico - ci siamo conosciuti sui social e il nostro amore è cresciuto piano piano. L’ho notato perché era una persona molto gentile, a differenza di tanti altri uomini maleducati che sui social arrivano a mandarti foto con parti del corpo - dice scoppiando in una risata - lui invece mi mandava foto sue e mi corteggiava molto. Il mio fidanzato è etero e non era mai andato con un uomo. La sua famiglia all’inizio ha avuto difficoltà ad accettare il fatto che uscisse con me. È giovane, ha 32 anni, fa l'imprenditore e ha una bellissima Ferrari, mi tratta davvero come una principessa. Con lui sono molto fedele ed è la prima volta che mi capita - dice scherzando - Ancora non si è fatto vedere sui social ma presto lo farà”.

Nell’intervista alla giornalista dell’Adnkronos Urtis afferma di credere molto nel valore del matrimonio: “Spero che il mio fidanzato mi chieda presto di sposarlo. Intanto abbiamo già programmato di avere almeno due figli, il prossimo anno, con l’utero in affitto. Trovo veramente assurdo - sottolinea - che in Italia, un Paese con un tasso di natalità così basso, esistano delle leggi contro la maternità surrogata. Ci sono tantissime donne sterili che non possono avere figli, perché vietarla? Abbiamo una classe politica al governo che parla solo di famiglia tradizionale, un concetto ormai arcaico. Poi però fa esattamente il contrario di quello che dice. I tempi sono cambiati, non è che chi non ha una famiglia tradizionale è un menomato o un emarginato. Trovo vergognoso che debba essere il governo a decidere chi ha diritto ad avere un figlio e chi no – afferma Urtis - Io i figli li farò lo stesso con l’utero in affitto, per fortuna la Comunità Europea ha detto che la legge italiana che nega il riconoscimento dei figli fatti con la maternità surrogata è anticostituzionale perciò basta fare un ricorso”.

Il chirurgo svela di aver scoperto la sessualità in maniera molto traumatica, quando era molto piccolo: “Avevo solo 6 anni e ho avuto delle esperienze sessuali con mio cugino di 13 anni. All'inizio pensavo fosse un gioco ma in realtà lui si approfittava un po’ di me. Poi con il tempo ho rimosso quella esperienza dolorosa e dopo tanti anni mi sono reso conto che non era normale, una cosa che mi ha causato un vero e proprio trauma. Oggi invece mi sento un uomo sereno, molto corteggiato, persino dai politici, ma più da quelli di destra - rivela - I politici però mi annoiano molto come i calciatori, perché quando ci esci a cena ti parlano solo di borsette, di vestiti e di macchine”.

E su Fabrizio Corona e la sua presunta richiesta di sposarlo Urtis chiarisce: “L’ho visto per la prima volta in aeroporto e mi ha colpito subito, ci siamo presentati e da allora non ci siamo più lasciati - aggiunge - siamo molto amici, ci sentiamo tutti i giorni. Lui ha negato di avermi chiesto di sposarlo ma la verità è che me lo ha chiesto veramente, anzi l’ho visto da poco e gli ho detto: 'Amore, non ci siamo sposati per colpa tua' e lui mi ha risposto: 'Chissà se per il nuovo anno succederà'. Per adesso siamo entrambi felicemente fidanzati però non si sa mai che cosa succederà nella vita. Con Fabrizio ho un rapporto veramente speciale”.