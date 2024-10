Spingeva ragazze minorenni nel tunnel dell’anoressia e all’autolesionismo all’interno di un noto gruppo social.

Identificato dalla Polizia postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Cncpo (Centro nazionale di coordinamento alla pedopornografia online) del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma nel quadro dell'operazione "Free Angels", un libero professionista di 40 anni, già condannato per pornografia minorile, è stato denunciato.

Sui propri profili social e sul proprio blog si presentava come medico pur senza titolo di studio, e aveva conquistato la fiducia di ragazze minorenni spingendole all’ossessione per il dimagrimento.

L'indagine è partita in seguito alla segnalazione di una quindicenne, ricoverata da mesi il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti ad atti anticonservativi.

Tra i consigli pericolosi del 40enne c’erano quelli di non assumere oltre le 500 calorie giornaliere, di bere molta acqua per saziarsi e di fare molte docce gelate per stimolare il corpo ad un maggiore dispendio energetico.

Durante la perquisizione informatica, sui dispositivi dell’indagato sono state rinvenute alcune chat che lo incastravano. L’uomo aveva già agganciato 8 ragazze.