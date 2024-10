La sua auto stava per essere totalmente sommersa dall'acqua piovana e loro, senza esitazione, l'hanno tirata fuori e messa in salvo. E' successo ad Ausonia, in provincia di Frosinone, dove il Capitano Tamara Nicolai, sarda, originaria di Calangianus, 32 anni (nella foto), comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo e il Luogotenente Mario Testa del nucleo comando sono intervenuti sulla Ausente dove un'auto con all'interno una donna, stava per essere sommersa dall'acqua che aveva allagato la strada.

Si sono immersi completamente nell'acqua e reggendosi ad una corda ,vista la corrente molto forte, con l'aiuto di un volontario della protezione civile che è sopraggiunto con un trattore, hanno recuperato la donna prima che il veicolo venisse completamente allagato.

Subito dopo si sono recati al Presidio Ambulatoriale Territoriale di Pontecorvo, qui è stata riscontrata loro ipotermia e giudicati guaribili in 3 e 5 giorni.

Originaria di Calangianus, la sarda Tamara Nicolai ha frequentato l'accademia militare di Modena e la scuola ufficiali di Roma; ha rivestito l'incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viareggio e poi di quello di Siracusa. In Sicilia aveva guidato una delicata operazione contro la criminalità organizzata, conclusasi poi con l'arresto di un boss mafioso.