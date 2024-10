Geppi Cucciari, con un post pubblicato su Facebook, racconta le difficoltà nel raggiungere la Sardegna dalla penisola interpretando il malcontento di molti sardi fuorisede. 

"Noi sardi, a volte, torniamo a casa per Pasqua. Torniamo anche se non è Pasqua", esordisce con ironia la conduttrice televisiva. "Una delle compagnie che copre le tratte è Aeroitalia - prosegue Cucciari -, che non permette la lista d’attesa con un biglietto già emesso, e ha un call center col quale parlare è impossibile. Impossibile. Suggerimenti?".

Nei commenti, centinaia di utenti raccontano la propria esperienza denunciando prezzi alti e disservizi. "Io niente Sardegna per Pasqua - scrive Michele -. Abbiamo rinunciato, prezzi troppo alti. Non va meglio su tutti gli altri weekend". "Un'isola isolata - racconta Cinzia - tornare in Sardegna con un aereo ormai è impossibile. Voltea e Ita non hanno voli e Aeroitalia è meglio non prenderla. l'unica alternativa è la nave ma se hai un urgenza o vuoi fare toccata e fuga è impossibile. Una vergogna".