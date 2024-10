Il corpo mummificato di un uomo, morto nel 2008 a 76 anni, è stato scoperto solo ora.

Flavio Vargiu, sardo, residente a Genova Sampierdarena, sarebbe deceduto per cause naturali.

Il portone dell’abitazione era chiuso dall'interno, i carabinieri, chiamati dagli ufficiali giudiziari che volevano pignorargli i mobili, hanno forzato la porta. Una volta entrati hanno visto l’uomo sdraiato sul pavimento della cucina, dove è stato notato anche il calendario fermo al febbraio 2008.

I vicini di casa non sapevano nulla e hanno descritto l’uomo ai carabinieri come una persona introversa e solitaria che non parlava mai.