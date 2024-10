E' atterrato poco dopo le 2.30 all'aeroporto romano di Fiumicino a bordo dell'aereo presidenziale americano. Joe Biden e la first lady Jill hanno sceso le scalette del velivolo prendendo poi la strada per la Capitale, dove si terrà il vertice del G20, primo incontro in presenza dall'inizio della pandemia.

I Biden saranno ricevuti oggi dal Papa, poi il presidente degli Stati Uniti avrà bilaterali con il premier Mario Draghi, col presidente della repubblica Sergio Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron. La vettura presidenziale sarà scortata dal lungo corteo di auto.