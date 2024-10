Furto nella villa in Maremma di Pino Daniele, dove l'artista domenica ha accusato il malore in seguito al quale è poi deceduto.

Secondo quanto appreso, ignoti sono riusciti a entrare dopo aver scassinato la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione, che si trova in campagna.

La casa dell'artista si trova in una zona isolata: è un ex podere poi trasformato in villa, circondato da un giardino e nascosto da una fila di cipressi sui quattro lati.

I ladri hanno approfittato dei funerali dell'artista per intrufolarsi nella villa.

Sarebbe stata la compagna di Pino Daniele, Amanda Bonini, a scoprire che qualcuno era entrato nella villa e a dare l'allarme.

Indagano i carabinieri.