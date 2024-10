Eros Di Ronza, 37 anni, ha trovato la morte in circostanze tragiche mentre tentava una rapina in un bar a Milano. Il suo piano è stato interrotto quando è stato affrontato da due cittadini cinesi armati di forbici, nipote e marito della titolare del locale. Mentre cercava di fuggire, Di Ronza è stato colpito ripetutamente, finendo per perdere la vita sul marciapiede. Il suo complice, anch'egli coinvolto nell'azione criminale, è stato successivamente arrestato per tentato furto. L'episodio è stato rapidamente chiarito dalla Polizia grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I due aggressori cinesi sono stati arrestati e saranno sottoposti a custodia cautelare. Nel frattempo, sui social media, si sono scatenate reazioni discordanti: alcuni condannano il comportamento del ladro, mentre altri esprimono compassione per la tragica fine di Di Ronza, sottolineando la complessità delle questioni legate alla giustizia e alla moralità.