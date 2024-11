I funerali di Margaret Spada, la giovane siciliana deceduta a soli 22 anni dopo un intervento di rinoplastica a Roma, si terranno lunedì 18 novembre. Il paese del siracusano è in lutto in occasione delle esequie, con il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, che ha espresso la partecipazione al dolore dei familiari per questa tragica perdita. La salma è stata rimpatriata in Sicilia dopo essere partita dalla Capitale, mentre la Procura di Roma ha avviato un'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di due medici, padre e figlio, e al sequestro del centro medico coinvolto.Le indagini della procura stanno procedendo, con i carabinieri del Nas che effettueranno ulteriori controlli per verificare la presenza dei dispositivi necessari per gestire emergenze mediche come un defibrillatore e farmaci salvavita. Si è notato che nella struttura mancano documenti importanti come la cartella clinica, il consenso informato e i documenti contabili relativi all'intervento chirurgico. L'autopsia svolta presso l'istituto di medicina legale di Tor Vergata ha evidenziato che la causa del decesso di Margaret è stata un arresto cardiocircolatorio in un contesto di sofferenza acuta, il cui origine verrà approfondita con ulteriori esami istologici e tossicologici.Gli esami tossicologici saranno fondamentali per comprendere cosa sia stato somministrato alla ragazza prima e dopo il malore, al fine di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.