E' scattata dalla scorsa notte la quarantena per il comune di Saviano (Napoli), dopo che centinaia di persone hanno preso parte al funerale del sindaco-medico Carmine Sommese, morto di coronavirus. I video del corteo funebre con tanto di palloncini e assembramenti, in barba alle disposizioni anti-Covid, hanno scatenato un vespaio di polemiche costringendo il governatore De Luca a usare il pugno duro.

"Una decisione inevitabile - spiega il presidente della Campania - per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato". E' stata anche "un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili".

"È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione che ripristina la dignità e onora l'impegno civile di tutta la nostra comunità".

A indagate sull'accaduto sono i carabinieri coordinati dalla Procura di Nola, che lavorano per identificare i partecipanti. Quasi tutti erano muniti di mascherine, ma in tanti non hanno rispettato le distanze di sicurezza. Tra loro anche il vicesindaco Carmine Addeo, alcuni consiglieri comunali, agenti della Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile.