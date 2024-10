Oltre 500 le persone che hanno partecipato ai funerali di Miriam Ciobanu, la 22enne investita e uccisa la notte di Halloween a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, dal 23enne Alessandro Giovanardi, che si era messo al volante con un tasso alcolemico tre volte sopra la soglia consentita e tracce di cannabis nel sangue.

Come riporta Tg Com 24, alle esequie della ragazza non sono mancati i momenti di tensione: la madre di Miriam, Adriana, si è scagliata contro Tommaso, il ragazzo con cui la 22enne aveva passato la serata prima di allontanarsi a piedi dalla sua casa. "Per rispetto non dovevi neanche presentarti", ha detto la donna.

Quando la madre di Miriam si è accorta della presenza del giovane, lo ha invitato a lasciare la cerimonia per l'ultimo saluto alla 22enne.

"Non c'è tempo per farci travolgere dall'odio e dal dolore, ma viviamo al ritmo della bellezza e dell'amore" ha detto durante la messa don Gabriele Fregonese, il parroco che ha celebrato i funerali.