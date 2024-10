Una massa di aria fredda dall'Artico, passando dai Balcani, porterà gelo invernale sull'Italia da questo pomeriggio fino a tutto mercoledì, con neve su Alpi e Appennino e mareggiate sull'Adriatico.

Giovedì le temperature torneranno a salire.

Il Centro Epson Meteo prevede che "questa invasione fredda comincerà nella seconda parte di oggi, quando avvertiremo un sensibile rinforzo dei venti orientali a partire dall'alto Adriatico e, a seguire, nel resto del Paese entro fine giornata. L'avanguardia di questo fronte freddo (perturbazione n.9 di novembre) causerà anche una breve fase con precipitazioni soprattutto al Nord, settori adriatici ed estremo Sud. Alla fine della giornata odierna saranno possibili delle spruzzate di neve a quote collinari sulle Alpi occidentali e sul versante adriatico dell'Appennino centrale".

"Domani e mercoledì - affermano i meteorologi - saranno le giornate più fredde, con valori di temperatura inferiori alla norma un po' ovunque e deboli gelate in pianura".

Martedì "tornerà il sole al Nord, clima soleggiato anche sulle regioni tirreniche e in gran parte della Sardegna. Su medio adriatico e Sud precipitazioni molto localizzate e nevicate a quote basse nelle zone interne e appenniniche tra Marche, Abruzzo e Molise. I venti burrascosi nord-orientali saranno causa di possibili mareggiate lungo le coste esposte. Da giovedì 1 dicembre la situazione tornerà un po' più tranquilla, con temperature in generale risalita".

A causa dei venti intensi, le temperature percepite saranno anche di 8-10 gradi inferiori a quelle misurate dai termometri.

Mercoledì all'alba valori sotto lo zero in molte città: previsti -5 gradi a Novara, -4 a Cuneo, Torino ed Aosta, -3 a Piacenza e Udine, -2 a Verona e Brescia, -1 a Milano, Bologna, Perugia e Rieti, zero gradi a Firenze e 1 grado a Roma.