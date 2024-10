Se ci dovesse essere un nuovo allarme meteo a Casamicciola, teatro della frana sull'isola di Ischia, "una parte della popolazione potrebbe essere ospitata in via precauzionale in alcuni alberghi della zona e nei palazzetti dello sport". Lo fa sapere il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, parlando con i giornalisti dopo il vertice presieduto oggi a Casamicciola.

Nel weekend le condizioni meteo dovrebbero ulteriormente peggiorare e la Prefettura con la struttura commissariale per l'emergenza sta pensando di mettere in sicurezza la popolazione.

"Io sono molto vicino ai sindaci, perché ritengo che in questo momento, e non solo perché sono oggi qui a Ischia, i sindaci sono un avamposto. E' un lavoro estremamente complesso, ecco perché vogliamo supportare Ischia e non solo oggi", ha detto ancora il Prefetto.