Nella carne macinata dei supermercati Eurospin sono stati trovati frammenti di plastica.

È successo nei giorni scorsi nella grande catena di alimentari e l'anomalia riguarda i prodotti messi in vendita in sei regioni d'Italia, quasi tutte del Nord.

In particolare in Emilia-Romagna, Friuli, Liguria (solo provincia di La Spezia), Lombardia (solo province di BS-BG-CR-MN), Trentino e Veneto

Di seguito pubblichiamo il comunicato ufficiale dell’Eurospin.

MACINATO BOVINO ADULTO / MACINATO SUINO MOLTENI CARNI

10/02/2015

Si informa la gentile Clientela che qualora sia stato acquistato l'articolo

• MACINATO BOVINO ADULTO Molteni carni ?peso variabile Cod. Art.: 95476.01– Lotto 170110??

• MACINATO SUINO Molteni carni ?peso variabile Cod. Art.: 55565.01– Lotto 170107

esso va riportato presso il punto vendita in cui è stato acquistato. I lotti sopra indicati, sono stati ritirati dalle vendite a scopo preventivo, per potenziale presenza di corpi estranei in plastica.

I prodotti in questione sono stati venduti nelle regioni di : EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA (solo provincia SP), LOMBARDIA (solo province di BS-BG-CR-MN), TRENTINO ALTO ADIGE e VENETO

Il prodotto restituito sarà rimborsato o sostituito.

Si ringrazia per l’attenzione.

La Direzione