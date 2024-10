“Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con Te”. Così in un tweet il premier Giuseppe Conte.

Alex Zanardi è una di quelle figure capace di unire un’intera Nazione. Amato da tutti gli italiani. E in queste ore davvero drammatiche la rete, dagli sportivi più famosi ai tifosi più semplici, si stringe intorno a lui con alcuni bellissimi messaggi di incoraggiamento.

Sono ritenute gravi le condizioni di Alex Zanardi, 53 anni, ricoverato all’ospedale La Scotte di Siena in codice 3. Dopo i primi accertamenti, il campione italiano ha riportato un politrauma. L’ex pilota di Formula 1 e pluricampione paralimpico in diverse discipline, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena. Si trovava in Val d’Orcia Zanardi per una delle tappe della staffetta tricolore di ‘Obiettivo 3’, progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’incidente è avvenuto, intorno alle 17, lungo la strada statale 146, nel comune di Pienza. A quanto si è appreso, Zanardi sarebbe rimasto ferito nello scontro con un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono giudicate molto gravi le condizioni di Zanardi. Dalle prime ricostruzioni sembra che il campione bolognese sia scivolato nella corsia opposta dove stava transitando un camion. Il percorso della staffetta, partita da Sinalunga (Siena), prevedeva l’arrivo a Montalcino (Siena), nella frazione di Castelnuovo dell’Abate: qui Zanardi avrebbe dovuto essere ospite dell’azienda vinicola Ciacci Piccolomini d’Aragona.