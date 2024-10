Nonostante la morte di Benedetto XVI, Papa Francesco stamattina ha deciso di tenere regolarmente l'udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI. "Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi".

"Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere", ha detto Francesco aprendo la riflessione.

Dalla folla presente in sala, al termine della riunione, si è levato un grido forte e ripetuto: "Benedetto santo subito, Benedetto santo subito".