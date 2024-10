Fa discutere quanto accaduto a Saviano (Napoli), dove numerosi cittadini, nonostante i divieti, sono scesi in strada per dare l'ultimo saluto al sindaco della cittadina, Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni per coronavirus.

L'assembramento è stato documentato da video e foto scattate con i cellulari dai residenti e finite sul web.

Sommese, già consigliere regionale di Forza Italia, era un politico molto noto nel territorio anche per il lavoro di chirurgo che svolgeva presso l'ospedale di Nola.