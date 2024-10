Sono stati individuati in Italia nel pollame domestico focolai di Influenza Aviaria da sottotipo H5N1 , in particolare in allevamenti di tipo industriale di tacchini da carne in provincia di Verona.

Il rischio di trasmissione agli esseri umani è considerato basso ma in considerazione del potenziale evolutivo del virus, si ritiene necessario monitorare la situazione per identificare eventuali cambiamenti.

E' quanto si legge in una circolare del Ministero della Salute. Il documento indica che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per il personale che lavora a contatto con animali.