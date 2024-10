Domani Flavio Briatore verrà dimesso dal San Raffaele di Milano, dove da alcuni giorni è ricoverato causa Covid. A comunicarlo l'ospedale in una nota: "L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore", si legge.

"Le condizioni cliniche generali - prosegue - consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2".

L'imprenditore piemontese era stato ricoverato domenica, anche se la notizia è stata diffusa solo lunedì, quando lo staff del Billionaire ha pubblicato un comunicato sulle condizioni di salute del patron.