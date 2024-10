Cinque società di Serie A sono state sanzionate dal giudice sportivo con multe di 5mila euro per il mancato rispetto da parte dei rispettivi tifosi del minuto di silenzio disposto dalla FIGC in omaggio all’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto a 98 anni venerdì scorso. I club sanzionati sono Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Lazio e Udinese. Per lo stesso motivo, il giudice di serie B ha multato con 2000 euro il Catanzaro e il Como.