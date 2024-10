Silvia Aisha Romano è convolata a nozze. La volontaria 26enne, sequestrata in Kenya e liberata dopo 17 mesi di prigionia nel maggio 2020, si è sposata con Paolo, un coetaneo di origini sarde conosciuto quando erano ancora bambini a Campegine (Reggio Emilia).

La Romano, una volta rientrata in Italia dopo la drammatica esperienza africana, viveva nel Milanese dove insegna lingue straniere in una scuola per adulti.

Lo stesso Paolo, come lei, si è convertito all’islam. Amici d'infanzia, i due si erano persi di vista per riallacciare i rapporti nei mesi scorsi, poi è sbocciato l'amore. Le nozze si sarebbero celebrate lo scorso ottobre proprio a Campegine, dove i due vivranno.