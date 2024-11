Un cittadino di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è al centro di un'indagine per presunta truffa aggravata nella percezione indebita di pensione per cecità assoluta e indennità di accompagnamento, nonostante non avesse i requisiti necessari.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai finanzieri, l'uomo, in realtà ipovedente e non cieco totale come dichiarato, è stato filmato mentre svolgeva normali attività quotidiane senza bisogno di supporto, come camminare per strada, aprire la porta di casa e firmare documenti.

Il procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha dichiarato che l'indagato avrebbe indebitamente percepito somme significative per un totale di quasi 125mila euro negli ultimi venti anni.

La Guardia di Finanza ha sequestrato l'importo contestato, basandosi sui video che dimostrano la falsità delle dichiarazioni e la percezione ingiustificata degli aiuti economici.