La Digos di Palermo ha arrestato infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. In un turno avrebbe finto di somministrare vaccino anti-covid a due coniugi No vax.

Nelle scorse settimane era finita ai domiciliari un'altra infermiera con le stesse accuse.

Secondo gli investigatori, oltre a fingere di vaccinare la coppia, ora indagata per concorso in falso e peculato, avrebbe finto di aver ricevuto la dose booster grazie alla complicità della collega fermata a dicembre.