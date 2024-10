"Rimarra' ancora lontana l'alta pressione dal Mediterraneo e di conseguenza l'Italia sara' raggiunta da nuovi impulsi instabili tanto da movimentare ancora questa prima parte di Giugno" - a dirlo e' il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge - "Il fine settimana sara' a due velocita'; iniziera' col sole e finira' sotto gli acquazzoni e i temporali, questa volta non solo al Nord ma anche al Centro Sud".

Sabato sara' una giornata nel complesso buona su gran parte d'Italia con il sole che preverra' su molte delle nostre regioni. Solo su Alpi e Prealpi ci sara' la possibilita' per qualche acquazzone o temporale pomeridiano che potra' coinvolgere anche le pedemontane ed il Piemonte in genere.

Nubi in aumento sulla Sardegna. Domenica nuovo peggioramento. Un nuovo impulso fresco in arrivo dalla Francia accentuera' nuovamente l'instabilita' soprattutto nella seconda parte del giorno. Acquazzoni e temporali qua e la', alternati a fasi piu' asciutte e soleggiate, interesseranno non solo il Nord, ma anche il Centro Sud.

Le temperature caleranno di qualche grado, anche al Meridione dove si andranno attenuando i venti dal Nord Africa.

"L'instabilita' proseguira' anche in avvio della prossima settimana, poi tendera' ad attenuarsi con un anticiclone che pero' non sara' del tutto convincente. Per un periodo stabile e soleggiato bisognera' ancora attendere" - concludono da 3bmeteo.com.