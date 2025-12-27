Nove persone sono state arrestate dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver finanziato Hamas per una somma di sette milioni di euro tramite associazioni.

Secondo le prime informazioni, le misure cautelari sono state emesse nell'ambito di un'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Tutti e nove gli indagati sono stati posti in custodia in carcere, insieme a tre associazioni coinvolte.

AGGIORNAMENTO: ECCO CHI SONO GLI ARRESTATI

"Mohammad Hannoun e i suoi stretti collaboratori hanno costituito in Italia una cellula di Hamas e da molti anni operano, per mezzo della Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (A.b.s.p.p.), nella raccolta di fondi destinati in tutto o in parte a detta organizzazione terroristica". Lo rende la polizia in un comunicato.

Fra gli altri arrestati c'è Ra'Ed Hussny Mousa Dawoud, considerato membro del comparto estero di Hamas e referente con Hannoun della cellula italiana. È dipendente dal 2016 di A.b.s.p.p. e corresponsabile della filiale milanese dell'associazione.

Membri del comparto estero di Hamas e della cellula italiana sono considerati anche altri tre dipendenti di A.b.s.p.p.: Raed Al Salahat, componente del board of directors della European Palestinians Conference, referente per Firenze e la Toscana di A.b.s.p.p.; Yaser Elasaly, responsabile con Dawoud della filiale milanese; Jaber Abdelrahim Albustanji Riyad. In manette è finito anche Osama Alisawi, ritenuto membro di Hamas, di cui è stato Ministro dei Trasporti del Governo di fatto a Gaza. Presidente del Blocco Islamico dell'Unione degli Ingegneri, è stato cofondatore nel 1994 della A.b.s.p.p.

L'accusa per questi sei arrestati è di aver versato negli anni complessivamente 7 milioni e 280 mila euro per Hamas. I fondi venivano raccolti ufficialmente a fini umanitari per la popolazione palestinese, a Genova e in altre località in Italia e all'estero, ma per gli inquirenti "più del 71% finiva al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate o da essa controllate e di tutte le articolazioni dell'organizzazione terroristica".

Gli altri tre arrestati sono Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, dipendente della A.b.s.p.p., referente per il Nordest Italia, Khalil Abu Deiah e Saleh Mohammed Ismail Abdu. Sono accusati di concorso esterno dell'associazione terroristica.

Secondo gli investigatori, pur non facendo parte di Hamas, hanno assicurato con continuità un supporto finanziario all'organizzazione, operando per mezzo di tre associazioni: Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (A.s.b.p.p.), Associazione benefica di solidarieta con il popolo palestinese - Organizzazione di volontariato (A.s.b.p.p. O.d.v.), entrambe con sede a Genova, e Associazione benefica La Cupola d'Oro, fondata a dicembre del 2023, con sede a Milano, di cui è legale rappresentante Khalil Abu Deiah.