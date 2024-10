Benzina e gasolio contengono impurità ed elementi contaminanti di vario genere, che possono danneggiare il motore compromettendone il funzionamento. Durante la lavorazione ed il trasporto del carburante può infatti accadere che elementi estranei quali calcare, acqua (che si trova spesso sul fondo delle cisterne che trasportano il carburante) ed altri residui solidi di vario genere possano mischiarsi col carburante. A contatto con le parti del motore, questi elementi ne possono compromettere le prestazioni, aumentando i consumi e le emissioni inquinanti. In certi casi possono causare problemi di accensione , sino a bloccarne il funzionamento.

Il compito del filtro carburante è quello di depurare il carburante dell’auto da queste impurità impedendo che questi agenti esterni entrino in contatto con le parti del motore. Il carburante così filtrato aumenterà le prestazioni della macchina. A seconda che il motore sia benzina o a gasolio si distinguono due tipi.

Immagine filtri carburante presa da www.pezzidiricambio24.it

A benzina – Nelle auto ad iniezione il filtro si trova in genere nella parte posteriore del sotto-scocca o immerso nel serbatoio benzina con la pompa. La cartuccia filtrante può essere fatta in materiale cellulosico a forma di fisarmonica, intercambiabile, mentre il filtro di metallo può venire ripulito e rimontato. Sulle auto di ultima generazione il filtro dovrebbe essere sostituito ogni 80-90.000 km, mentre nei modelli più vecchi la sostituzione dovrebbe avvenire ogni 30.-50.000 km. La normativa Euro 6 ha inoltre reso obbligatorio il filtro a carboni attivi, atto ad assorbire le emissione di HC del sistema di sfiato del serbatoio. La durata di questi ultimi filtri teoricamente corrisponde a quella del periodo di funzionamento dell’auto: essi non necessitano quindi di una sostituzione periodica. A gasolio - Nei motori a gasolio il filtro serve anche a separare il carburante dall’acqua, che può danneggiare sia gli iniettori che la pompa ad alta pressione. Esso può trovarsi tra la pompa e gli iniettori o tra il serbatoio e la pompa del carburante. Il periodo di sostituzione del filtro varia a seconda della marca e del modello d’auto. Esso andrebbe comunque cambiato ogni 20.-30.000 km ed in ogni caso è sempre consigliabile consultare il manuale auto fornito dalla casa automobilistica. I filtri gasolio delle marche Bosch, Purflux e dell’italiana UFI (Universal Filter Italiana) si sono conquistati un’ottima reputazione tra i consumatori. Mediamente questo componente costa sui 40-50 Euro. La sostituzione del filtro del carburante avviene più di frequente nei motori alimentati a gasolio.