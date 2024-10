Tragedia nel Padovano, dove una donna è morta a seguito di un incendio seguito da esplosione che ha interessato una casa a San Urbano.

In salvo un uomo e due bambini. Le Squadre dei Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per verificare che nell'edificio non vi fossero altre persone.

"Padova, poco dopo le 8 esplosione e incendio a S. Urbano, interessata una casa: in salvo un uomo e due bambini, recuperata purtroppo senza vita dai vigili del fuoco una donna", si legge in un tweet dei Vigili del fuoco.

"Fiamme ancora attive, squadre al lavoro per escludere la presenza di altre persone", conclude.