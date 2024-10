Tanta era l’attesa quanto è stata la delusione nel vedere gli abiti che Emma Marrone ha indossato nel corso di queste serate del Festival di Sanremo.

Ma la persona che probabilmente ride di più dei suoi outfit è proprio Emma.

Su Instagram la bella cantante, nelle vesti di valletta accanto a Carlo Conti, scherza e risponde così alle critiche: “Ciao Danny. Vieni a giocare con me?” e posta una foto in cui il suo look di ieri è paragonato con quello delle gemelline Lisa e Louise Burns di Shining.

Ma non è finita qui. Infatti, due ore fa, la cantante ha pubblicato un’altra foto (vedi in basso) con scritto: “Indizio per l’abito di stasera…Dichiaro aperte le gabbie”.

Insomma, se prima dell’inizio del Festival ci si chiedeva con che look sarebbe stata valorizzata, oggi ci si domanda piuttosto con quale “orrore” di abito scenderà dalla scalinata del palco dell’Ariston.