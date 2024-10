Carlo Conti ha annunciato in diretta nel corso della trasmissione “L'Arena” di Giletti, i nomi dei venti artisti che dal 10 al 14 febbraio si sfideranno sul palco di Sanremo 2015 nella categoria Big.

Il Festival vedrà esibirsi Bianza Atzei, la bella 27enne, nata a Milano da genitori sardi, con un brano scritto da Francesco Silvestre con la produzione artistica di Francesco Silvestre e Diego Calvetti.

“Ancora non mi sembra vero - si legge sulla pagina ufficiale della cantante-, sono emozionata davvero tanto. Fin da piccola aspettavo questo momento...

Questo sogno che si realizza. Ed è vero amici... Credeteci sempre.

Perché anche dopo anni di sacrifici e di difficoltà... Di fatica...e di tanti no ricevuti... Si può sperare ed esser felici. Combattete sempre per i vostri sogni.

Vado a dormire felice. Grazie a tutti per le belle parole.

Grazie per il sostegno.”

E poi ancora in gara ci saranno Annalisa, Gianluca Grignani, Marco Masini, Malika Ayane, Nek, Dear Jack, Chiara, Nina Zilli, Alex Britti, Biggio e Mandelli (I Soliti Idioti), Moreno, , Raf, Lara Fabian e Grazia Di Michele in coppia con Mauro Coruzzi (alias Platinette), Il Volo, Anna Tatangelo, Nesli, Irene Grandi e il vincitore di X Factor Lorenzo Fragola.

La vincitrice di The Voice Suor Cristina non ci sarà “perché non ha presentato il brano" ha detto Conti.

Questi i titoli delle canzoni in gara:

Annalisa - Una finestra tra le stelle

Malika Ayane - Adesso è qui

Marco Masini - Che Giorno è

Chiara - Straordinario

Gianluca Grignani - Sogni infranti

Nek - Fatti avanti amore

Nina Zilli - Sola

Dear Jack - Il mondo esplode

Alex Britti - Un attimo importante

Biggio e Mandelli (I Soliti Idioti) - Vita di inferno

Moreno - Oggi ti parlo così