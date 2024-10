Le immagini che arrivano da tutta Italia sono terrificanti e alquanto preoccupanti. Le scene riprese con i telefonini, e che stanno girando soprattutto via Whatsapp, raccontano come i festeggiamenti per la Nazionale, che avrebbero dovuto portare gioia e spensieratezza, si siano trasformati in pura follia. Alla luce degli incidenti registrati, il pensiero va a domenica prossima, quando l’Italia si giocherà la finale degli Europei contro l’Inghilterra.

ATTENZIONE, LE IMMAGINI CHE SEGUONO POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA’

A Cuneouna Fiat Punto si è scontrata con un motorino con a bordo un cuneese di 20 anni e una ragazza di 14. La scena è stata ripresa da alcuni cellulari. La ragazza ha riportato un violento trauma al volto, è stata portata con un'ambulanza in ospedale al Santa Croce, le sue condizioni, come riporta La Repubblica, non desterebbero preoccupazione. Il ragazzo, anche lui con trauma facciale, è stato medicato al pronto soccorso. L’autista della Fiat, un giovane di 25 anni, è stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto all'alcol test, risultato positivo.

A Cagliari, dopo la partita Italia- Spagna, in piazza Yenne si sono riversate migliaia di persone per festeggiare la vittoria della nostra Nazionale. Un portapizze ha attraversato in sella al suo motorino l'area dove si sono radunati questi “tifosi” che lo hanno preso di mira: lo hanno colpito al casco, lo hanno spinto divertiti fino a farlo cadere. Non contenti, hanno continuato a dare calci allo scooter e al contenitore per le pizze.

A Marina di Ravenna un giovane, seduto sul tettuccio di un’auto dal lato del passeggero, è rovinato a terra e ha sbattuto la testa sull’asfalto. Fortunatamente, come hanno riportato i media locali, il 18enne non avrebbe riportato gravi ferite. È stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.

Oltre a questi, anche un altro video è diventato virale: quello di una ragazza che durante i festeggiamenti in piazza si solleva la maglietta e resta in topless. La giovane viene poi palpeggiata dai tifosi presenti lì vicino. Il filmato è stato condiviso anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli: “Se una ragazza si tira su una maglietta i tifosi si possono sentire autorizzati a toccarla e assaltarla. Tutto normale. Un esempio di rara efficacia su cosa significhi la parola BRANCO”.