A Bologna, nove studenti spagnoli, fra i 20 e i 24 anni, sono stati sorpresi la scorsa notte dalla Polizia del commissariato Santa Viola mentre facevano festa in un appartamento di via Turati. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni vicini, infastiditi dal baccano.

Tre dei giovani, padroni di casa, sono stati solo denunciati per disturbo della quiete, mentre per gli altri sei sono scattati anche 400 euro di multa ciascuno per essere risultati fuori casa oltre gli orari consentiti dal Dpcm.

Non è la prima volta che il gruppetto si ritrova a dover fare i conti con la legge. Era infatti successo anche a ottobre, quando la stessa comitiva era stata denunciata e multata per aver organizzato un party in casa con 23 partecipanti.