Nel giorno della festa del papà arriva una bellissima storia da Pisa. All’ospedale Cisanello Cristian Baruzzo donerà un rene al figlio Leonardo, 20 anni, nato con un’insufficienza renale cronica, che lo ha portato, fin da piccolino, a subire diversi interventi.

Leonardo vive ad Albiano Magra con la mamma Monia, proprietaria di una scuola di ballo. I suoi genitori hanno divorziato tanti anni fa. Ed è stata lei stessa a raccontare la storia al quotidiano “La Nazione”.

“Due anni fa si è sentito male, ha avuto un blocco renale e da quel giorno i medici ci hanno prospettato il percorso del trapianto, io e suo papà ci siamo sottoposti alle analisi per la compatibilità. L’obiettivo era evitare la dialisi, che non è un percorso semplice. Avrei voluto poter essere la donatrice, invece è risultato compatibile il papà” ha detto la mamma di Leonardo.

“Cristian, il mio ex marito, ha tirato fuori forza e coraggio – ha aggiunto Monia –, per ridare la vita a nostro figlio. Noi abbiamo divorziato tanti anni fa: se in passato i due erano lontani, il percorso del trapianto li sta avvicinando molto. Cambia il modo di vedere le cose”.