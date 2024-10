Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. E' l'indiscrezione lanciata da Dagospia e confermata dal Corriere della Sera. Secondo quanto riportato, Fedez sarebbe andato via di casa domenica scorsa.

Proprio nella giornata di ieri, 21 febbraio, erano state pubblicate dal settimanale Chi alcune fotografie che ritraevano la coppia a cena nel giorno di San Valentino al ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano. Ma evidentemente i la coppia, sfilacciata da continue crisi, non ha retto e pochi giorni dopo Fedez ha deciso di lasciare la casa di City Life in cui si erano trasferiti da poco.

La notizia era nell'aria dopo che nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva pubblicato su Instagram la foto della sua mano sinistra senza anelli aggiornando la foto profilo con una senza più il marito.

La crisi, come emerso anche dalla serie The Ferragnez prodotta da Amazon Prime, era iniziata al Festival di Sanremo 2023, quando l'atteggiamento del cantante nei confronti della moglie aveva causato la dura reazione dell'imprenditrice. Il rapper era divenuto protagonista della kermesse, nel corso della quale Chiara Ferragni era co-conduttrice e dunque al centro della scena, con il bacio dato a Rosa Chemical. Questo aveva scavato un profondo solco fra i due.

Nuove difficoltà si erano presentate in occasione dello scandalo legato ai pandori Balocco."Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari", scrive Dago.