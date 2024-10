Un uomo era stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale lungo la strada statale 36 a Sesto San Giovanni per la prima volta alle 3:30 del mattino di domenica, con un tasso alcolemico che era quasi sei volte oltre il limite di legge.

L'automobilista era stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, gli era stata subito ritirata la patente e la sua auto era stata affidata a una persona di sua conoscenza, ma la pattuglia che lo aveva controllato ha notato la stessa auto un'ora e mezza dopo, a meno di 2 chilometri e gli agenti hanno visto la stessa persona di poco prima alla guida, ancora ubriaca, 5 volte oltre i limiti di legge.

L'uomo rischia ora una multa di 8.000 euro e la revoca della patente di guida, più la doppia contestazione dell'ipotesi penale più grave per la guida in stato d'ebbrezza, le sanzioni sono state anche la guida con patente sospesa e il fermo del veicolo per 3 mesi.