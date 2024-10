L’ha strangolata e poi ha chiamato i carabinieri e si è costituito. L’ennesimo femminicidio si è consumato questa mattina a Furci Siculo, in provincia di Messina, In un condominio nella zona a monte del paese.

La vittima si chiamava Lorena Quaranta, originaria di Agrigento, studentessa di Medicina all’università di Messina. Il suo assassino il suo fidanzato con il quale conviveva Antonio De Pace di Vibo Valentia, anche lui studente nella stessa facoltà. Subito dopo l’uomo avrebbe tentato il suicidio ferendosi con un coltello e procurandosi tagli ai polsi e al collo, ma non è riuscito nel suo intento. Poi l’uomo avrebbe chiamato i carabinieri confessando l’omicidio.

Nell’appartamento sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. I medici non hanno potuto fare altro se non confermare il decesso. Non si esclude che la lite che ha portato all'omicidio possa essere scaturita da un'insofferenza dell'uomo alle misure restrittive imposte per contenere i contagi da coronavirus.