Il direttore di Libero Vittorio Feltri, ospite della trasmissione Mediaset Fuori dal coro, interviene sulle parole del governatore campano De Luca, che ha prospettati la chiusura dei confini della regione se anche Lombardia e Veneto ripartiranno per la Fase 2.

"Vorrei capire se intende farlo solo in entrata o anche in uscita - si domanda Feltri (video in copertina) -. Per me e tanti altri andare a vivere in Campania non è un'ambizione. Mentre mi risulta che ogni anno 14mila campani vengano a Milano per farsi curare, significa che Milano e la Lombardia non fanno così schifo".

"E' evidente che il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente nutrita da un sentimento di invidia nei nostri confronti perché subisce un complesso di inferiorità. Io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori".